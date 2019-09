Benefiční koncert pro OZP

Přijďte ve čtvrtek 4. září do kostela sv. Anny do koncertní síně Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích na benefiční koncert Čtvero ročních dob. Ten pořádá Jihočeská filharmonie ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, která se snaží o zlepšování prostředí pro integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. "Výtěžek benefičního koncertu bude použit na poradenství pro OZP a na konzultační činnost v oblasti Inkluze ve školských zařízeních, jichž je celá řada, kde již integrují žáky s různými typy postižení," uvádi program koncertu. S filharmoniky jako sólista vystoupí Jan Talich, který zahraje na housle. Také se chopí taktovky. Přijďte v 19 h. Vstupné 299 Kč.