Bude přednášet o perlorodkách z Malše

V rámci cyklu Akademické půlhodinky, třicetiminutových vědeckých přednášek v Jihočeském muzeu, tentokrát vystoupí ze společnosti BIVALVIA s.r.o, který se již 35 let zajímá o krásy a ochranu přírody. V pondělí 26. března vám poví o tom, co skrývá řeka Malše. Který živočich se tam dožívá nejvíc let a je skutečný? Řeč bude o perlorodkách říčních. Přednáška Perlorodka - tajuplná kráska Malše začíná v 16 h. Vstup zdarma.