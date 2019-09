Duševní nemoc v obrazech

Riegrova 51

České Budějovice – Nezisková organizace Fokus České Budějovice, která se stará o lidi s duševním onemocněním, připravila až do 28. února výstavu obrazů autorů, kteří mají s duševním onemocněním vlastní osobní zkušenosti. Čekají vás práce Lenky Pekárkové, Romany Zelené a Radovana Friedeho. Zjistíte například, jak autory inspirují bipolární svět či sny nebo jejich vnitřní svět. Přijďte se podívat do českobudějovické Galerie Na Schodem na adrese Riegrova 51. Vstup na výstavu je volný. Otevřeno denně od 8 do 16 h.