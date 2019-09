Fotili senioři

České Budějovice – Ještě stále, až do konce ledna, v přízemí Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě najdete výstavu fotografií Senior Foto. Otevřeno je v týdnu od 8.30 do 18 h, v sobotu od 9 do 12 h. Vstupné zdarma