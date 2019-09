Halloween ve Vodárenské věži

Halloween se blíží, strašidla už klepou na brány věže, jaké to bude letos? Půjdete po svíčkách parkem kolem Vodárenské věže. Závěrečné stanoviště bude právě v přízemí věže. Opět nechystáme žádné krváky, strašidla budou přátelská. Můžete se těšit na ohnivou show v podání Neiry!!! Vhodné pro děti od 2 do 10 let. Vstupné: 60 Kč/dítě (předprodej), 30 Kč/dospělý (děti do 1,99 zdarma bez nároku na odměnu) 90 Kč/dítě (na místě), 50 Kč/dospělý (děti do 1,99 zdarma bez nároku na odměnu) Vstupenky zde: https://bit.ly/2OPwbF0 Další informace a akce na www.rodicevakci.cz