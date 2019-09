Historické plachetnice v muzeu

Pokud jste modeláři, kutilové či milovníci lodí, přijdete si na své v Městském muzeu v Týně nad Vltavou, kde začala právě včera výstava s názvem Slavné plachetnice 16. až 19. století. Prohlédnete si na ní modely historických lodí a plavidel Františka Horáčka. Přijít si je prohlédnout můžete až do konce dubna. V muzeu je ve všední dny otevřeno od 10 do 16 hodin. Dospělý za vstupenku zaplatí 60 korun, cena pro děti od šesti do patnácti let je 30 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma.