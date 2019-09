Hokej, budějcký fenomén

České Budějovice – V současné době najdete v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích výstavu mapující fenomén hokeje. Vždyť Budějčáci jsou hokejoví fanoušci. Expozice k 90. výročí klubu ČEZ Motor České Budějovice připomene významné osobnosti a milníky českobudějovického hokeje až do současnosti. Uvidíte součásti výzbroje i výstroje hokejistů, fotografie, tiskoviny, plakáty, ilustrace přileb, náhled do soukromých archivů hráčů, trofeje nebo autentickou šatnu. Přijďte do 30. dubna. Otevřeno je každý den kromě pondělí od 9 do 17.30 h