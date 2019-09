Jak se dá žít s HIV, vám poví Lukáš

V rámci studentského festivalu Budějovický Majáles se můžete setkat na přednášce s osmadvacetiletým Lukášem. Ten už několik let žije s virem HIV v krvi. Na přednášce s názvem Život s HIV v roce 2019 vám poví, jak se nakazil, zda se na diagnóze dá najít něco pozitivního, jestli se virus může chytit dvakrát, a promluví o stigmatizovaném tématu podle svého úhlu pohledu. Dozvíte se patrně, co jste ještě nevěděli, neboť vám to ani ve škole neříkali. Pokud se chcete na něco k tomuto tématu zeptat a nebudete mít odvahu, můžete dotaz položit anonymně mezi ostatní na papírku a Lukáš vám ho zodpoví. Přijďte ve čtvrtek 23. května v 16 h do českobudějovické kavárny Široko. Akce je zdarma.