Ledenická pouť

Od pátečního večera se můžete svézt na kolotoči nebo jiných atrakcích. Až do neděle bude totiž v Ledenicích pouť. K atrakcím a stánkům je připraven také doprovodný program. Na náměstí se můžete podívat do Muzea loutek, ještě dnes řezbaří a hovoří se zájemci o jejich umění Martin Míka a Jan Hanz Štěbeták ve farské zahradě, kde si také pochutnáte na dobrotách. V sobotu od 17.30 h uslyšíte ve farské zahradě swing a ve 20 h Gipsy Suno. Dnes můžete od 21 h do Sokolovny na pouťovou diskotéku. I na druhý den se koná zábava, a to od 20 h s kapelami Zájezd a Dog on the Catwalk. Výstavu na téma 50 let Klubu lodních modelářů najdete v KD U Králů v sobotu od 15 do 21 h, v neděli od 9 do 18 h. Ve sportovním areálu Ledenice se v sobotu od 16 h koná závod mopedů. Na mši svatou se vydejte v neděli v 9.30 h do kostela sv. Vavřince. Přijede host, emeritní plzeňský biskup František Radkovský. Následovat bude prohlídka kostela.