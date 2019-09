Moderní umění uvidíte v kavárně

Výstavu moderního umění si můžete až do konce března prohlédnout v kavárně Jihočeské filharmonie F Café v Českých Budějovicích. K vidění budou díla umělců světového významu, jako jsou Paul Pulszartti, Salvador Dalí, Paul Kostabi, Andy Warhol aj. Obrazy pokračují i do patra do chodby k sálu koncertní síně. Přijďte ve všední dny mezi 10. a 18. hodinou. V případě koncertu Jihočeské filharmonie je otevřeno i v době trvání koncertu do pozdních večerních hodin.