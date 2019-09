Mydy Rabycad vystoupí v K2



České Budějovice – Kapela Mydy Rabycad přijíždí do Českých Budějovic v rámci turné What is Mydy Rabycad?, aby v pátek 1. března vystoupila v českobudějovickém kulturním klubu K2. Přiveze živelnou show, energickou hudbu a světelný design. V čele kapely v originálních bláznivých kostýmech zpívá Žofie Dařbujánová. Hudba s originálním stylem kombinuje elektroniku, taneční beaty a prvky elektroswingu a disko. Vystoupení začíná v 19 hodin. Za vstupenky zaplatíte 220 korun.