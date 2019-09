Na Malši závodí dračí lodě

Na druhý den závodu dračích lodí, tj. v sobotu 15. 6. si zazávodí kombinované posádky od 18 let, v nichž je minimálně i šest žen, ryze ženské posádky a firemní posádky. Plavidla obsluhuje dvacet lidí a kormidelníka. Letos se koná už čtvrtý ročník akce o Pohár města Českých Budějovic. Dračí lodě se utkají na řece Malši od KD Slavie směrem k soutoku Vltavy a Malše. Na Sokolském ostrově budou mít závodníci zázemí. Vstupné na akci je zdarma. Zúčastnit se mohou zájemci do 70 let. Posádka zaplatí od 1000 Kč.