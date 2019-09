O cestě do Himálaje a do svého nitra

Další z cestovatelských úterků, pravidelných besed s cestovateli a dobrodruhy s promítáním fotek, ve studentském klubu Kampa se koná v úterý 9. dubna v 18 h. Večer s názvem Za hipíky a buddhisty do Himálaje povede zvídavý student Sebastian Prax, který se vydal do indické Himálaje. Bude vyprávět o spontánním jednání, o přežívání v divočině, místě, kde se medituje, dýchá čerstvý vzduch, o hipících, hinduismu, józe a cestě do svého nitra. Vstupné je dobrovolné.