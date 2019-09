Oceňovaná autorka přijede osobně

České Budějovice – Druhý ročník festivalu Spisovatelé do knihoven přivádí do knihoven po Čechách české kvalitní oceňované autory. V pondělí 25. února přijede do Jihočeské vědecké knihovny do pobočky na Lidické třídě spisovatelka, literární historička, scénáristka a překladatelka nositelky Nobelovy ceny za literaturu Herty Müllerová a knih z němčiny Radka Denemarková. Držitelka literárních cen naposledy vydala román Hodiny z olova. Ze své tvorby bude číst v 18.30 h v 1. patře v audiosálu. Vstupné je zdarma.