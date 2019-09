Petr Spálený má výročí. Slavte s ním

DK Metropol

České Budějovice - Ve čtvrtek 16. 1. od 19 vystoupí v DK Metropol zpěvák Petr Spálený a Apollo Band. Petr Spálený slaví 50 let na hudební scéně a zároveň životní jubileum. Vždyť letos v březnu mu bude 75 let. O svém narozeninovém turné s kapelou Apollo Band přijede i do krajského města. Uslyšíte hity jako Až mě andělé, Plakalo baby, Kdybych já byl kovářem, Když ji potkáš aj. Spolu s ním jako host vystoupí Miluška Voborníková.