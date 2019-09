Podpora pacientek s rakovinou prsu. V růžovém

V českobudějovickém Clarion Congress Hotelu se pořádá akce na podporu neziskové organizace Mama Help, sdružení pacientek s rakovinou prsu. Party nazvaná Den v růžovém se koná v sobotu 27. dubna od 18 do 22.30 h. Večer vás čeká ochutnávka růžových vín a klaretů, které byly přihlášeny do soutěže růžových vín Jarovín Rosé 2019. Můžete se zúčastnit soutěže o nejrůžovější pár, který na sobě bude mít největší počet růžových kousků oblečení a doplňků. Vítěz získá zajímavé ceny. Například se můžete těšit na karton růžového frizzante z Vinařství Vajbar Zaječí – Rakvice. V ceně vstupného, kterým podpoříte Mama Help, bude neomezená degustace nebo tombola. Vstupné od 300 Kč.