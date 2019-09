Pokřtí novou budějckou knihu

V českobudějovickém nakladatelství Pikador Books, které se zaměřuje převážně na regionální novely, právě vychází novinka, novela Děti tetrisu. Napsal ji Budějčák Miroslav Boček, autor titulů Některé mraky letí pomaleji a Příliv. V jeho nejenovější knize vás příběh puberťáka Davida zavede na sídliště na okraji Českých Budějovic do devadesátých let. Přijďte na křest knihy ve čtvrtek 4. dubna do kulturního klubu Horká vana. Začíná v 17.30 hodin.