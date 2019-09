Přednáška Změna klimatu: Míříme k vyhynutí (a co s tím dělat) bude informovat o globální klimatické a ekologické krizi. Dozvíte se také, co proti ní můžeme sami dělat. Přijďte ve čtvrtek 5. září od 18 h do českobudějovického klubu Horká vana. Slova se ujme hydrogeolog Arne Springorum. Vstupné dobrovolné.