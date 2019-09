Tadeáš bude vyprávět o cestách

Komiks klub a bar

České Budějovice – V sobotu 12. ledna vám šestadvacetiletý Tadeáš Šíma z Prachatic poví o svých dobrodružstvích. Mladý muž totiž na své sólové expedici projel Afriku od severu na jih na kole. Z Prachatic chtěl už před dvěma došlapat do Kapského Města v Jihoafrické republice, v Maroku mu však ukradli kolo. On se však nevzdal a na cestu se vydal zase loni, a to z marockého Tangieru do Kapského Města, kam nakonec úspěšně dorazil. Cestou ujel 13 000 km a navštívil 15 států. Přijďte v 19 h do klubu a baru Komiks. Vstupné 50 Kč.