Umělci v ulicích

České Budějovice – Třetí den festivalu pouličního umění Buskers Fest přinese například divadelní vystoupení Téměř divadelní společnosti mezi 15.30 a 17.30 h u Černé věže. Na Zlatém mostě v 18.30 h zatační skupina Tanchi a v 19.30 h zde zahraje mladý místní hudebník Matyáš Cahák. Na Lannovce od 17 h vystoupí kapela Bonsai č. 3, po nich skupina ONI, program zde ukončí argentinská kapela Panela. Vstupné do klobouku.

Celý program:

Náměstí Přemysla Otakara II

18 h The Wildes - Street Circus / AUT

18.30 h Estúpida Compania - Street Circus / ARG

19 h Dani - Street Circus / PRT

19.30 h Ánima Company - Marionette Theater / ARG

Piaristické náměstí

17 h Panela - Music / ARG

18 h Rytmy Srdce - Music / CZ

18.30 h Ánima Company - Marionette Theater / ARG

19 h The Wildes - Street Circus / AUT

19.30 h Kyler Mackenzie - Music / CAN

20 h Estúpida Compania - Street Circus / ARG

20.30 h Dani - Street Circus / PRT

+ Fabiola Branca - Street painting / IT

U Černé věže

15.30 h Téměř divadelní společnost - Theater / CZ

16.30 h Téměř divadelní společnost - Theater / CZ

17.30 h Téměř divadelní společnost - Theater / CZ

Zlatý most

17 h Kyler Mackenzie - Music / CAN

17.30 h Djem-Bo-Djem - Music / CZ

18 h Kredance - Dance / CZ

18.30 h Tanchi - Dance / CZ

19 h Cetare - Dance / CZ

19.30 h Matyáš Cahák - Music / CZ

Lannovka

17 h Bonsai č.3 - Music / CZ

18.30 h ONI - Music / CZ

20 h Panela - Music / ARG

Panská

17.30 h Vesla - Music / CZ

19 h Quiet Entropy - Music / CZ

20.30 h Jamie Project - Music / CZ