Od sobotní 9. h do neděle do 15 h se seznámíte s vypalováním středověké keramiky v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova. Vše se dozvíte od Františka Hynšta z Českého Krumlova, který se vypalováním keramiky zabývá od roku 1999. Svou vlastní vypaluje 12 let. Tam vyroste funkční replika historické pece. Vypalovat budou nádoby z červencového workshopu Středověké hrnčířství. Vstup zdarma.