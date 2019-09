Na evropské turné vyrazil free folkový muzikant z Francie On lâche les chiens i další francouzský hudebník Accident Instantané hrající styl poetic folk punk. Oba dva se zastaví i v Českých Budějovicích, a to v pondělí 22. července. Od 20 h je uslyšíte v Café Hostel. Vstupné do klobouku.