Vyrobte si značku v kuchyňce

Týn nad Vltavou – V pátek 4. ledna od 13 hodin vás čeká v Týně nad Vltavou v Městské galerii v Domě U Zlatého slunce první z výtvarných kuchyněk v novém roce. Tentokrát k výstavě Exlibris s podtitulem Vyrob si svou značku. Na výstavě jsou k vidění značky exlibris zaslané do soutěže konané k 37. kongresu FISAE. Z posuzovaných 1591 exlibris ze 49 zemí od 694 umělců uvidíte výběr. Kuchyňka k výstavě se bude konat pravidelně pátky až do 11. ledna. Kuchyňka potrvá do 17 hodin. Za vstupné zaplatíte 20 korun.