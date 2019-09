Výstavu si prohlédnete na pedáku



České Budějovice – V Galerii D9 Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v pátek 4. prosince v 18 h začíná vernisáží výstava prací Jáchyma Říčánka Záznamy. Potrvá do 1. února. Otevřeno je od úterý do pátku od 10 do 17 hodin.