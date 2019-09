Vzdálené vrcholky z obou stran

České Budějovice – Do konce měsíce najdete v 1. patře Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě výstavu Jana Cempírka staršího Vzdálené vrcholky hor: Šumava z Alp a od jihu. Autor jako vyznavač Alp pořídil všechny snímky během čtyř let z vyhlídky na Šumavě. Rozhodl se nakonec i pro opačné záběry. Expozice ukazuje průřez jeho tvorbou na 14 panelech po dvou fotografiích. Na jedné z nich je vidět například Kleť od Salzburgu. Otevřeno je v týdnu od 8.30 do 18 h a v sobotu od 9 do 12 h.