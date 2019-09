V rámci celosvětových oslav sta let waldorfské pedagogiky vystavují v křížové chodbě kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích práce studentů a učitelů českobudějovické waldorfské školy. Výstava sto let výchovy ke svobodě přibližuje až do 7. září denně od 10 do 17 h praxi waldorfských škol.