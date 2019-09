Z Plachého se stane pěší zóna plná zábavy a kultury

V rámci akce Buskers Fest se koná ve městě sousedská slavnost Plachanda Open, a to v Plachého ulici ve čtvrtek 20. června. Z jinak frekventované ulice se stane na jeden den pěší zóna, kde vás čeká vystoupení pouličních umělců, ale i prezentace místních obchodníků a setkání sousedů v podloubí. V 16 h uslyšíte argentinskou hudbu v podání seskupení Panela Azucardela Pura, pak rakouští The Wildes představí svůj pouliční cirkus, po nich Ánima Company z Argentiny zahraje Marionette Theater. V 18 h vystoupí kanadský muzikant Kyler Mackenzie, v 18.30 h uvidíte pouliční cirkus souboru Ánima Company. Program pokračuje až do noci.