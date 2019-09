Zábavná show s Milošem Knorem

DK Metropol

České Budějovice – Na Malé scéně DK Metropol vystoupí ve čtvrtek 7. února bavič Miloš Knor. Jeho one man show slibuje devadesát minut smíchu. Bude hovořit na ožehavá témata a nebude se štítit píchnout do vosího hnízda. Za lístky na stand up komedy zaplatíte 200 nebo 250 korun. Přijďte v 19 hodin.