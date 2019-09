V rámci prázdninového projektu Cvičte jógu s námi v Českých Budějovicích můžete až do 25. srpna využít možnost lekce jógy zdarma, která se cvičí každou neděli v parku Stromovka. Předcvičují budou instruktoři International Yoga Academy & Yoga Federation of Europe. Přijďte v 17 h za houpací most od plovárny. Oblečte se pohodlně, přineste si vodu a vlastní podložku. Cvičit se nebude v případě špatného počasí.