Zámkem vás provede bývalý ministr kultury

Za svých studií na počátku 80. let prováděl na zámku Hluboká nad Vltavoui bývalý ministr kultury Daniel Herman. Ten se toto léto na zámek vrací, aby vedl speciální prohlídky. V sobotu 10. 8. se konají další dvě prohlídky s Danielem Hermanem, a to od 13.15 h a od 14.45 h. Provede vás trasou Reprezentační pokoje. Výklad propojí také s vyprávěním zážitků ze svých studentských let spojených s hlubockým zámkem. Zaplatíte 200 Kč.