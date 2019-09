V Českých Budějovicích můžete v létě navštěvovat letní intenzivní kurz salsy, a to od pondělí do čtvrtka mezi 18. a 20. h a v pátek od 17 do 19 h od 29. července do 2. srpna. Kurz je určen pro mírně pokročilé. Školit vás bude taneční škola Salsa Escuela. Kurzovné 2000 Kč.