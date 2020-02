KDY: Do 31. března

KDE: Galerie 1

ZA KOLIK: Zdarma

Od 6. února můžete v českobudějovické Galerii 1 vidět výstavu Tereza z Davle: Fotografie/the best of. Uvidíte tvorbu známé fotografky ženských aktů. Vybrané byly snímky z výstav Grandhotel a Neue Mädchen, představené zde budou také úplně nové fotografie, které dosud nebyly nikdy vystavené. Expozice je prodejní. Vybírat můžete z cca 30 fotografií. Autorka snímků pochází z Davle u Prahy, v poslední době však žije a tvoří v Českém Krumlově. Tam a také v Českých Budějovicích nalezla modelky pro své snímky. „Ženy tady jsou stydlivější,“ myslí si. Pokud jde o ženskou krásu, Tereze z Davle jde hlavně o charisma, žena nemusí mít nějaké fyzické přednosti, ale musí být zajímavá. S autorkou snímků se můžete setkat na vernisáži 20. února v 18 h, kde svou výstavu představí. Fotografie zde budou k vidění do konce března.