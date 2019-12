KDY: 3. prosince

KDE: Bouda

ZA KOLIK: 230 Kč

Do Egypta z Betléma utíkají Josef s Marií a čerstvě narozeným Ježíškem překvapivě přes Království české. Zastaví se ve Vimperku i v Českých Budějovicích. Přijďte na novinku Malého divadla do dočasného divadelního areálu Bouda. V pondělí 30. prosince hrají Útěk do Egypta přes Království české naposledy, a to ve 14 a v 18 h. Vstupné 230 Kč.