KDY: 10. - 12. října

KDE: Náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice

ZA KOLIK: Zdarma

Švestkové trhy, tradiční podzimní akce na náměstí Přemysla Otakara II. začnou ve čtvrtek 10. října a potrvají do soboty 12. října. Na tradiční akci si můžete zakoupit a prohlédnout stánky s tradičním podzimním sortimentem jako je medovina na zahřátí, dušičkové zboží, pokrývky hlavy do chladných dní aj. stejně jako šperkařské stánky a jiné rukodělné zboží. Své umění představí keramici, košíkáři, šperkaři, sýraři aj. Děti se mohou povozit na dřevěném ručně poháněném kolotoči a dřevěném ruském kolu. Přijít můžete pd 9 do 17 h.