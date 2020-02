KDY: 6. února

KDE: Hotel Rezidence Nové Hrady

ZA KOLIK: 400 až 1400 Kč

V hotelu Rezidence v Nových Hradech vystoupí ve čtvrtek 6. února muzikant Jan Spálený, o němž se říká, že je ztělesněním českého blues. Doprovodí ho kapela ASMP Trio. Koncert bude probíhat v duchu klubové atmosféry. Přijďte v 19.30 h, zaplatíte 400 Kč. V hotelu můžete také přespat. V nabídce je výhodný balíček se vstupenkou na koncert, ubytování v den vystoupení do druhého dne, volný vstup do wellness oázy, snídaně i welcome drink, a to za 1400 Kč. Vstupenky i balíčky si můžete rezervovat přes mail nedvedova@rezidencenh.cz.