KDY: 27. ledna

KDE: CineStar IGY Centrum

ZA KOLIK: 185 Kč

Malý Jojo tráví dětství v Hitlerjugend, je hrdý na svého otce, který je ve válce, a rád by byl také hrdina. Věří slepě všemu, co mu dospělí z této organizace říkají, a je trochu fanatik. Má imaginárního přítele, Adolfa Hitlera, který mu radí, jak se správně chovat. Oba dva jsou v šoku, když zjistí, že jeho matka ukrývá v domě židovku. Chlapec ji nejřív považuje za nepřítele, vždyť to všichni v jeho okolí neustále opakují. Brzy zjistí, že dívka není žádné monstrum a oblíbí si ji. Snímek Králíček Jojo, komedie, z níž mrazí, je k vidění v pondělí 27. ledna v multikině CineStar v IGY Centru v Českých Budějovicích. Přijďte v 17.45 nebo 20 h. Vstupné na místě 185 Kč.