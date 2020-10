KDY: 8. října

KDE: KD Vltava, České Budějovice

ZA KOLIK: 550 Kč

Přijďte se podívat do budějovického KD Vltava na představení Partička, které znáte z televize. Těšte se na spoustu zábavy a improvizace, kdy ani sami účinkující nevědí, co přijde v další chvíli. Bez publika i jeho reakcí by to ovšem nebyla show. Rozesmějí vás Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Michal Novotný, Marián Čurko, Dano Dangl nebo Dalibor Gondík. Přijďte se pobavit ve čtvrtek 8. října. Vystoupení začíná ve 20 h. Vstupné 550 korun.