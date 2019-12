KDY: 27. prosince

KDE: Klub Železničních modelářů Lidická 226

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Výstava modelů Klubu železničních modelářů je v Českých Budějovicích již tradiční akcí. Začíná v pátek 27. prosince v 10 h v sídle klubu na Lidické třídě. Ihned po svátních uvidíte čtyři modelové kolejiště různých velikostí, malý model pro děti i stovky vystavených modelů a další předměty související se železnicí. Prohlédnete si 400 m koleje s 50 vlakovými soupravami. V pátek se bude konat i noční ježdění, a to od 17 do 19 h. Vstupné dobrovolné pro podporu klubu a zájmový kroužek pro děti. V pátek bude otevřeno do 19 h. Výstava pokračuje i o víkendu.