KDY: 2. ledna

KDE: KD Vltava

ZA KOLIK: 350 až 380 Kč

námá spisovatelka, scénáristka a vypravěčka Halina Pawlowská přijede do Českých Budějovic se zájezdem plném svého vytříbeného humoru. Show Manuál zralé ženy poradí, jak být obletovaná, krásná, mladá. Uslyšíte milostné příběhy, poslechnete si humorné erotické zkušenosti jiných, zeptáte se na to, co vás zajímá, a třeba dostanete i radu. Halina Pawlowská ráda interaguje s publikem. V neposlední řadě se od srdce zasmějete, bez humoru by to totiž nebyla ona. Co vás ještě čeká? "Manuál zralé ženy je určen ženám od dvanácti do sta let, je ale i pro muže, protože právě díky manuálu budou lépe rozumět svým partnerkám a možná i sami sobě," lákají pořadatelé. Přijďte v pondělí 20. ledna od 19 h do KD Vltava. Zaplatíte 350 až 380 Kč.