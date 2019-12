KDY: 23. prosince

KDE: Bouda

ZA KOLIK: 230 Kč

Král Herodes rozkázal zavraždit všechny právě narozené chlapce, a tak Panna Marie s Josefem a Ježíškem v náročí utíká z Betléma do Egypta. V předstvení Útěk do Egypta přes Království české svatá rodina dokonce zavítá na jihočeská místa. Zastaví se ve Vimperku i v krajském městě. A ďábel jim je v patách. Přijďte se podívat v pondělí 23. prosince do divadelního areálu Bouda v 18 h. Vstupné 230 Kč.