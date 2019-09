KDY: 23. září

KDE: kino Kotva

ZA KOLIK: 100 Kč.

Mezinárodní festival krátkých filmů Anishort uvádí krátké animáky z celého světa, představuje různé animační techniky, zpracování a žánry. Spolu soutěží jen dvacet nejlepších snímků. Do letošního 5. ročníku se přihlásilo více než 1800 animovaných snímků z více než sto zemí. Vybraná dvacítka je tedy skutečně to nejzajímavější a nejlepší. Spolupodílet na hodnocení se můžete i vy v Ceně diváků za nejlepší film. Přijďte v pondělí 23. září v 17.30 h do kina Kotva. Vstupné 100 Kč.