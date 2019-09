KDY: 25. září

KDE: Malé divadlo

ZA KOLIK: 150 Kč

Každý to zná z dětství. Probudíte se a víte, že něco je pod postelí, ale nevíte co, a to vás děsí. Jak vzniká strach a jak funguje, děti od deseti let zjistí při divadelní studii strachu, představení To, co žije pod tvou postelí. Diváci budou sedět kolem dokola vyděšeného dítěte, jehož strach budou zkoumat záhadologové i odborníci. K čemu dojdou, se děti dozví ve středu 25. září v Malém divadle a možná už nebude třeba skrývat se pod peřinou. Přijďte v 18.30 h. Zaplatíte 150 Kč.