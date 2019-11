KDY: 6. listopadu

KDE: DK Metropol

ZA KOLIK: 350 - 370 Kč

Divadlo Kalich přiváží do Českých Budějovic komedii Moje hra s Jiřím Bartoškou v hlavní roli. Ten ztvární spisovatele Josefa Jankulovského, který odešel na onen svět nečekaně. Na smuteční slavnosti na jeho počest se potkává šestice rozdílných žen, které v jeho životě sehrály významnou roli. Slavný spisovatel může z „druhého břehu“ mluvit se svou poslední ženou, a tak si nakonec řeknou, co dříve nestihli vyslovit. Přijďte ve středu 6. 11. v 19 h do divadelního sálu domu kultury Metropol. Zaplatíte 350 až 370 Kč.