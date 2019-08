KDE: Borek, přírodní koupaliště, U Studánky 475, 373 67 Borek

KDY: červen až září od 10 do 21 h

ZA KOLIK: 80 Kč

Borek – Přírodní koupaliště na Borku odstartovalo sezonu už v červnu. Najdete ho v u ulici U Studánky. Voda v bazénech neobsahuje chemické přísady a je vhodná pro alergiky. Najdete zde brouzdaliště, dětské hřiště, velký 3,6 m hluboký přírodní bazén se skokanským můstkem. K dispozici je i terasa nebo beachvolejbalové hřiště. Od června do září je otevřeno denně od 10 do 21 h, a to pouze za příznivého počasí. Základní vstupné 80 Kč.