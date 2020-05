KDY: Do 13. května

KDE: Galerie 1, Panská 1, České Budějovice

ZA KOLIK: Zdarma

Už jen chvíli bude v Galerii 1 trvat výstava The best of fotografií známé autorky ženských aktů Terezy z Davle. Najdete zde výběr z výstav Grandhotel a Neue Mädchen, ale i snímky, které dosud nebyly zveřejněné. V současné době žije a pracuje Tereza z Davle v Českém Krumlově, proto před jejím fotoaparátem často nyní figurují Jihočešky. Expozice potrvá do 13. května.