KDY: 7. 7. od 17 h

KDE: Galerie 1, Panská 1, České Budějovice

V českobudějovické Galerii 1, která se zabývá moderním uměním, uvidíte až do 9. září výstavu Jaromíra 99, výtvarníka, autora komiksů, muzikanta a skladatele. Expozice Léto na jihu začíná versináží ve středu 7. července v 17 h. Zahraje vám Tea Jay Ivo, ochutnáte dobroty z grilu, popijete pivo, setkáte se s umělcem a prohlédnete si jeho dílo. Galerie je otevřená v pracovní dny od 10 do 18 h, v sobotu od 9 do 12 h.