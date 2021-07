KDY: Od 14. července ve 20 h

KDE: Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie, Hluboká nad Vltavu

ZA KOLIK: 200 Kč

Kulturní společnost Alta přichystala divadelní premiéru pro děti od 6 do 100 let. Poprvé představení Alenka v říši divů uvidíte ve středu 14. července ve 20 h v zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Spolu s Alenkou se ocitnete v magickém světě, kam spadla králičí norou. Najde cestu ven? Přijďte to zjistit 14., 15., 16., 20., 21. a 23. července. V srpnu hrají 12., 19., 20. v zámecké jízdárně. Soubor se vypraví s hrou i do Nové Vsi nad Lužnicí, a to 13. srpna. Hru představí i v Trhových Svinech, a to 3. září.