KDY: 25. září

KDE: Trhové Sviny

ZA KOLIK: 400 - 450 Kč

Kapela Bratři Ebenové přijíždí koncertovat do Trhových Svinů. Představí se vám tři bratři Marek, Kryštof a David Ebenové spolu s dalšími členy kapely, hudebníky Pavlem Skálou, Jaromírem Honzákem, Jiřím Veselým a Jiřím Zelenkou. Zahrají vám průřez tvorbou od svého prvního alba Malé písně do tmy z roku 1984 po poslední počin, album Čas holin z roku 2014. To je stále a čím dál více aktuální. Těšit se můžete také na vytříbený humor Marka Ebena. Koncert skupiny Bratři Ebenové navštivte ve středu 25. září od 19 h v sále kulturního domu Trhové Sviny. Vstupné 450, 430 nebo 400 Kč.