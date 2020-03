KDY: DO 12. dubna

KDE: Výstavní radniční síň

ZA KOLIK: Zdarma

V současné době najdete ve výstavní síni českobudějovické radnice výstavu mapující dosud nejucelenější obraz o proměnách památkové péče v České republice v letech 1989–2019. Výstavu 30 let památkové péče po pádu železné opony připravil Národní památkový ústav. Navštívit ji můžete až do 12. dubna 2020. Čeká vá 70 výstavních panelů a téměř 800 fotografiích, či filmový dokument Proměny aneb 30 let památkové péče v jižních Čechách.