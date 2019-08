KDY: mimo pondělí od 9 do 17.30 hodin

KDE: Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice

ZA KOLIK: 25 Kč

České Budějovice - Pokud projíždíte krajským městem, můžete v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích navštívit stálou expozici s názvem Příběh města. Dozvíte se to nejzajímavější z historie Českých Budějovic, které založil Přemysl Otakar II., Král železný a zlatý. Ve třech sálech vás čekají artefakty, ale i moderní technika, které vás provedou dějinami. Otevírací doba je mimo pondělí od 9 do 17.30 hodin. Vybrat si můžete i z množství krátkodobých výstav. Vstupné na jednotlivé výstavy stojí 25 korun, za vstup do celého muzea zaplatíte 50 korun.